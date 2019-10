Martin Staudinger neuer Klubobmann der SPÖ Vorarlberg

Martin Staudinger übernimmt die Funktion von Michael Ritsch, zu seiner Stellvertreterin wurde - ebenfalls einstimmig - ÖGB-Landesgeschäftsführerin Manuela Auer bestimmt.

Vorarlbergs SPÖ-Landesparteivorsitzender Martin Staudinger ist in der konstituierenden Sitzung des SPÖ-Landtagsklubs am Montag einstimmig zum neuen Klubobmann gewählt worden. Er übernahm diese Funktion von Michael Ritsch, der sie seit Herbst 2007 ausgeübt hatte. Zur Stellvertreterin von Staudinger wurde ebenfalls einstimmig ÖGB-Landesgeschäftsführerin Manuela Auer bestimmt.

Unmittelbar nach der Wahl war unklar gewesen, ob Staudinger oder weiterhin Ritsch den Vorarlberger SPÖ-Landtagsklub führen wird. Ritsch gab aber schließlich nach und erklärte vor rund einer Woche via Medien, dass er sich in die zweite Reihe zurückziehen werde, um seiner Partei eine "Zerreißprobe" im Klub zu ersparen. Gleichzeitig gab er auch seinen Verzicht auf die Position des Vize-Klubchefs bekannt und sagte, dass er sich auf die 2020 anstehende Bürgermeister- und Gemeindewahl in Bregenz konzentrieren wolle.

Der Vorarlberger SPÖ-Landtagsklub umfasst vier Personen, neben Staudinger, Auer und Ritsch gehört ihm auch Elke Zimmermann an. Staudinger ist für seine Partei Bereichssprecher unter anderem für die Bereiche Finanzen, Wirtschaft und Verkehr, Auer für Arbeit und Bildung. Ritsch kümmert sich inhaltlich um die Themen Soziales und Wohnen, Zimmermann um Gesundheit und Pflege.

