Staatssekretäre braucht das Land

Die künftige Bundesregierung sollte neue Akzente setzen und die Zahl der Staatssekretäre deutlich erhöhen.

Bei den Regierungsbildungen in Österreich tappt man regelmäßig in die Populistenfalle und verspricht jeweils eine „Verkleinerung“ der Bundesregierung. Die aktuelle „Experten“-Regierung wird gar als Beleg dafür genannt, dass man eigentlich gar keine Staatssekretäre brauche. Bei der künftigen neuen Bundesregierung sollte man diese Fehler nicht wieder machen. Stattdessen sollte man ganz bewusst neue Akzente setzen und insbesondere die Zahl der Staatssekretäre den politischen Anforderungen und Herausforderungen anpassen und somit deutlich erhöhen.

Wer sich die Namensungetüme der jetzigen Ministerien ansieht, wird rasch erkennen, dass da Dinge unter einem Dach zusammengefasst sind, die einfach nicht zusammenpassen, ganz zu schweigen vom Zuständigkeitsbauchladen, der sich über die Jahre im Bundeskanzleramt angehäuft hat. Da wäre es längst an der Zeit, mit einem neuen Organisationsbesen durch die Amtsräume zu fegen.

Neben dem jeweiligen Bundesminister kennt die Verfassung auch die Funktion des Staatssekretärs. Rechtlich nicht Teil der Bundesregierung, werden Staatssekretäre im politischen Alltag und in der allgemeinen Wahrnehmung jedoch durchaus der Regierung zugerechnet. Ihr eigentlicher Sinn und Zweck wäre es, den jeweiligen Minister zu entlasten und in bestimmten Bereichen inhaltlich und eigenständig zu vertreten. Über die Jahre sind Staatssekretäre allzu oft als „politische Aufpasser“ des jeweiligen Koalitionspartners entwertet oder aber dem jeweiligen Minister nur zugestanden worden, um ihn für die Ausübung „regierungsfremder Tätigkeiten“ (also dem Führen einer politischen Partei) freizuspielen. Beides ist abzulehnen. Übernehmen Staatssekretäre jedoch tatsächlich die Aufgaben, die die Verfassung für sie vorsieht, sind sie durchaus sinnvoll und nützlich.

Das Kabinett Kreisky IV (1979–1983) umfasste neben 14 Ministerposten etwa weitere acht Staatssekretäre, allein drei davon im Bundeskanzleramt. Diesen waren klare Aufgabenbereiche zugewiesen (Frauen, Wirtschaft und öffentlicher Dienst), gleichzeitig boten die Positionen auch noch genügend Raum, sich politisch zu profilieren. Die mit diesen Aufgaben betrauten Persönlichkeiten prägten die österreichische Innenpolitik übrigens nachhaltig, handelte es sich doch immerhin um Johanna Dohnal, Franz Löschnak und Ferdinand Lacina. 40 Jahre später scheint die Politik nur noch zögerlich von der Möglichkeit Gebrauch machen zu wollen, mit Staatssekretären thematische Schwerpunkte zu setzen und neuen gesellschaftlichen Anliegen damit auch die nötige politische Bedeutung zu geben. Eine „politische“ Bundesregierung sollte nicht umhinkommen, Staatssekretäre wieder vermehrt einzusetzen. Gezielt und strategisch platziert, haben sie nämlich einen beachtlichen politischen Mehrwert.

Der leidige Kostenfaktor

Ein immer wieder gebetsmühlenartig vorgebrachtes Argument gegen die Erhöhung der Zahl von Ministern und Staatssekretären ist der Kostenfaktor. Reflexartig wird auf die angeblich so hohen Ministergehälter hingewiesen. Nun, eine einfache Kostenreduktion könnte man etwa dadurch erreichen, dass Minister und Staatssekretäre (wie früher üblich) ihre Nationalratsmandate behalten. Da bei zwei Bezügen faktisch nur der höhere bezahlt wird, könnte man ein nettes politisches Signal setzen. Und bei den Staatssekretären würde man so auch gleich eine neue Art „parlamentarischen Staatssekretär“ schaffen. Als Scharnier zwischen Parlament und Regierung.

Stefan Brocza (* 1967) ist Experte für Europarecht und internationale Beziehungen an der Universität Wien.

E-Mails an: debatte@diepresse.com