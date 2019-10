Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, über geeignete Orte für Begegnungszonen und seine Erfahrungen mit den Grünen.

Die Presse: Sie waren gegen Begegnungszonen, nun wünschen Sie sich in jedem Bezirk eine . . .



Walter Ruck: Wir haben Kritik an der Begegnungszone auf der Mariahilfer Straße geübt, weil das Problem mit den Querungen nicht gelöst war. Bei der Begegnungszone in der Herrengasse und Rotenturmstraße war das nicht so – es war ein anderes Prozedere, dort haben wir uns eingebracht.



Ist das ein Geschenk, um die Verhandlungen mit den Grünen auf Bundesebene zu forcieren?