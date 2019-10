Wie Trump auf den Hund kam

Was hat den Kommentar zu Al-Baghdadis Tod inspiriert? Kafka? Karl May?

„,Wie ein Hund!‘ sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben.“ So stirbt der Prokurist Josef K., nachdem ihn zwei stumme Herren abgeholt haben und einer der beiden ihm an einem Steinbruch am Rand der Stadt mit dem Fleischermesser das Herz durchbohrt hat; so lautet der letzte Satz von Kafkas „Prozess“.



Man soll Donald Trump nicht intellektuell unterschätzen, doch es ist nicht anzunehmen, dass dieser Roman seinen Kommentar zu Al-Baghdadis Tod inspiriert hat: „Er starb wie ein Hund. Er starb wie ein Feigling.“



Vielleicht hat Trump, dessen Großvater immerhin Deutscher war, eher Karl May gelesen?