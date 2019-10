Das Vatikan-Archiv soll nicht mehr "geheim" sein

Die missverständliche Interpretation des Wortes „Secretum“, also „geheim“, veranlasst Papst Franziskus zu einer Umbenennung der Sammlung.

Eines der vielleicht berühmtesten Archive der Welt erhält einen neuen Namen: Das bisherige „Vatikanische Geheimarchiv" heißt künftig „Vatikanisches Apostolisches Archiv". Papst Franziskus begründete dies in einer Mitteilung vom Montag damit, dass sich die Bedeutung des Wortes "Secretum" (geheim) im Laufe der Jahrhunderte gewandelt habe, was zu Missverständnissen über Wesen und Auftrag des Archivs führen könnte.

Das historische Archiv der Päpste entstand Anfang des 17. Jahrhunderts. Franziskus erinnerte daran, dass mit dem lateinischen Wort "Secretum" gemeint war, dass es sich um das Privatarchiv des Papstes handelte. Auch die Archive an Königs- und Fürstenhöfen seien so bezeichnet worden. Mit den semantischen Verschiebungen in den modernen Sprachen sei die Bedeutung des Wortes "Secretum" zunehmend missverstanden und dem heutigen Wort "geheim" gleichgesetzt worden. Das Wort habe inzwischen einen "zweideutigen, sogar negativen Beiklang".

Das Archiv, so Franziskus weiter, sei zwar erst 1881 für Forscher aus aller Welt geöffnet worden. Aber auch schon zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert seien viele gelehrte Werke mit Hilfe von Kopien von Dokumenten aus dem Vatikanarchiv entstanden. So habe es schon der deutsche Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz 1702 als eine Art "Zentralarchivs Europas" bezeichnet. Dem Portal Vatikan-News zufolge handelt es sich heute um eines der größten Archive der Welt mit 85 Regalkilometern und Dokumenten aus nahezu allen Kulturkreisen.