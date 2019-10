Die Mär vom Sandplatzspezialisten

Dominic Thiem hat vier seiner sechs jüngsten Turniersiege allesamt auf Hartplatz geholt, das ist nicht zuletzt seiner spielerischen Entwicklung geschuldet. Doch was bringt das Jahr 2020?

Wien. Dominic Thiem, so viel lässt sich bereits jetzt festhalten, spielt die beste Saison und zugleich das beste letzte Saisonviertel seiner Karriere. Turniersiege in Peking und Wien, dazu das Viertelfinale in Shanghai – noch nie zuvor war der Niederösterreicher in der Endphase eines Jahres erfolgreicher. Unabhängig davon, wie die beiden letzten Auftritte in Paris (Auftaktspiel am Mittwoch, live Sky) und bei den World Tour Finals in London (ab 10. November) verlaufen: Thiem ist 2019 in neue Sphären vorgestoßen.