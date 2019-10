Juristinnen machen in Kammer mobil

Petition für stärkere Repräsentanz in Standesfunktionen.

Wien. Der weibliche Anteil der Wiener Advokatur hat Ende des Vorjahres 25,4 Prozent betragen, aber nur 17,27 Prozent der Kammerfunktionen sind mit Rechtsanwältinnen besetzt. Darauf weist eine in der Vorwoche gestartete Petition im Kreis der Wiener Anwaltschaft hin. „Wir fordern eine Frauenbeteiligung in Kammerfunktionen in zumindest dem Umfang der Frauenbeteiligung im Stand der Rechtsanwälte und ein klares Bekenntnis zu diesem Ziel“, heißt es in dem von Anwältin Andrea Futterknecht initiierten Schreiben.

Seit der letzten Kammerwahl ist mit Vizepräsidentin Brigitte Birnbaum nur eine Frau im vierköpfigen Präsidium; das entspricht zwar der 25-Prozent-Forderung, doch wird diese im Ausschuss und im Disziplinarrat unterschritten. Die Unterzeichneten, schon nach wenigen Tagen mehrere Dutzend, fordern auch die Wiedereinführung der Arbeitsgruppe „Frau in der Anwaltschaft“, die der Österreichische Rechtsanwaltskammertag abgeschafft hat. (kom)



