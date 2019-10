Der Bitcoin-Kurs fährt Achterbahn

Ist es Zeit, sich ein Ticket für den Kryptorummel zu kaufen? Am Wochenende verzeichnete der Bitcoin-Preis sein größtes Tagesplus seit acht Jahren. Was dahintersteckt.

Wien. Die Achterbahn beim Bitcoin ist zurück. Lang hat sich der Preis stabil knapp über 8000 US-Dollar gehalten. Doch am vergangenen Mittwoch sackte die Kryptowährung unter 7500 Dollar ab, um dann am Wochenende das größte Tagesplus seit 2011 zu verzeichnen. Am Samstag stieg der Leitwolf der Kryptowährungen kurzzeitig sogar über 10.000 Dollar. Rückt damit ein Allzeithoch bei über 20.000 Dollar wieder in greifbare Nähe?