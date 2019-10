Erste Frau an der Spitze der belgischen Regierung

Die Finanzexpertin Sophie Wilmès übernimmt das Amt von Charles Michel, der EU-Ratspräsident wird.

Den Haag/Brüssel. Zum ersten Mal in der belgischen Geschichte ist eine Frau an der Spitze der Regierung. Ihr Name: Sophie Wilmès (44). Sie wird Nachfolgerin von Charles Michel, der am 1. Dezember neuer EU-Ratspräsident wird und Donald Tusk in dieser Funktion ablöst.

Wilmès ist Chefin eines Minderheitskabinetts, das im Parlament nur über 38 der 150 Parlamentssitze verfügt und das als geschäftsführend amtierendes Kabinett aus den wallonischen Liberalen, dem Mouvement Réformateur mit den flämischen Liberalen Open VLD und flämischen Christdemokraten besteht. Es regiert noch, weil nach den Wahlen vom Mai immer noch keine neue nationale Regierung gebildet werden konnte.

Wilmès ist zunächst eine Übergangsministerpräsidentin und voraussichtlich nur so lang im Amt, bis in Brüssel eine neue Regierung gebildet worden ist. Denkbar ist aber, dass Sophie Wilmès auch zur Chefin der neuen belgischen Regierung gekürt werden könnte. Aber ein neues Kabinett ist noch nicht in Sicht, da die wallonischen Sozialisten (PS) und die flämischen Nationalisten der NV-A nach wie vor nicht miteinander regieren wollen.

Die Ernennung von Wilmès zur neuen Regierungschefin ist der vorläufige Höhepunkt einer bisher nur kurzen politischen Laufbahn der verheirateten Juristin und vierfachen Mutter. Wilmès hat sich außer auf Rechtswissenschaft auch auf Wirtschafts- und Finanzpolitik spezialisiert. Sie war zuletzt Haushaltsministerin im Kabinett von Charles Michel, begann 2007 als Schöffin im Stadtrat der Gemeinde Ukkel und dann in der 18.000-Einwohner-Gemeinde Sint-Genesius-Rode ihre politische Karriere. Nach einem kurzen Intermezzo als Abgeordnete der Provinz Flämisch Brabant wechselte sie 2014 in die belgische Regierung für das liberale Mouvement Réformateur, wurde für den Haushalt zuständig und später auch für Wissenschaft.

Als Haushaltsministerin erhielt Sophie Wilmès aber keine gute Noten. Der Haushaltsentwurf für 2020, den sie in Teamarbeit mit Finanzminister Alexander De Croo vorlegte, wurde von der EU-Kommission heftig kritisiert, weil das strukturelle Defizit um 4,7 Prozent auf rund 10 Milliarden Euro steigt, während die EU eine Senkung des Defizits um 0,6 Prozent forderte. In einem Schreiben der EU-Kommission an Belgiens Finanzminister De Croo und Haushaltsministerin Wilmès hieß es: „Diese Elemente stehen nicht in einer Linie mit den geltenden Haushaltsanforderungen.“ Die EU lässt lediglich einen Anstieg des Defizits von 1,6 Prozent zu.

Wilmès konterte in der Zeitung „La Libre Belgique“: „Wir haben vorhergesehen, dass das Defizit steigen wird.“ Die Aussage brachte ihr den Vorwurf ein, sie sei „ein Wendehals“, weil sie steigende Haushaltsdefizite immer abgelehnt hatte.