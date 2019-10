Was Thüringen für Berlin bedeutet

Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte gibt es in einem Bundesland keine Mehrheit für eine Koalition der „politischen Mitte“ (im Bild: CDU-Landeschef Mike Mohring).

Just zum Jubiläum des Mauerfalls erschüttert die Thüringen-Wahl die Koalition in Berlin.

Berlin. Die Republik rüstet sich für das Jubiläum. Vor 30 Jahren öffneten sich die Tore des Freiluftgefängnisses DDR. Doch kurz vor den Mauerfall-Feierlichkeiten am 9. November wandern verunsicherte Blicke nach Ostdeutschland. Dort, in Thüringen, stimmten am Sonntag 31 Prozent für die Linkspartei, die Rechtsnachfolgerin der DDR-Einheitspartei SED. 23,4 Prozent votierten für die AfD. Zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte gibt es in einem Bundesland keine Mehrheit für eine Koalition der „politischen Mitte“, zum ersten Mal lässt sich an Linken oder AfD vorbei keine Koalition bilden.