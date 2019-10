Hollywood-Mogul Robert Evans gestorben

Evans produzierte den „Paten“ und „Rosemaries Baby“ - und viele Filme mehr.

Sie nannten ihn „The Kid“, weil er als junger Schauspieler so ein Milchgesicht hatte, doch er wurde zu einem der großen Männer Hollywoods: Robert Evans, 1930 als Sohn eines Zahnarztes in New York geboren, war Vizepräsident von Paramount. 1972 erkämpfte er die Verwirklichung von Coppolas „Der Pate“, unter seiner Ägide entstanden auch „Rosemaries Baby“, „Love Story“, „Chinatown“ u. v. a. Er spielte Tischtennis mit Henry Miller und Tennis mit Henry Kissinger, Dustin Hoffman parodierte ihn, er war in Gefängnis und Psychiatrie und siebenmal verheiratet, eine Radioshow hieß kürzlich „In Bed With Robert Evans“. Nun ist er 89-jährig gestorben.

Nach Angaben seiner Sprecherin starb er am Samstag, wie der US-Sender CNN am Montag berichtete. Der gebürtige New Yorker und frühere Schauspieler war in Hollywood auch als Frauenheld bekannt. Er war sieben Mal verheiratet, darunter mit "Love Story"-Star Ali MacGraw. Aus der 1969 geschlossenen Ehe ging Sohn Joshua Evans hervor.

In einer Mitteilung, die dem Filmblatt "Hollywood Reporter" vorlag, reagierte MacGraw auf den Tod von Evans. "Unser Sohn Joshua und ich werden Bob sehr vermissen", schrieb die Schauspielerin. Sie seien sehr stolz auf Evans' "enormen Beitrag" für die Filmindustrie. (APA/dpa)