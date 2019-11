Österreich und Deutschland: Eine ungleiche Nachbarschaft

Man hört sie in der Bibliothek, trifft sie auf der Party und lebt mit ihnen in der WG: Fast 34.000 Deutsche sind zum Studium nach Österreich gekommen. Umgekehrt studieren 14.000 Österreicher im Nachbarland.

Charmant sind die Begriffe nicht: Von einer Deutschenflut, einer Piefkeschwemme und einer Germanisierung der Hochschulen war in den vergangenen Jahren in Medien immer wieder die Rede. Die steigende Zahl der in Österreich studierenden Deutschen hat für viele politische und öffentliche Diskussionen gesorgt. Ist das Teil einer zu begrüßenden Internationalisierung der heimischen Hochschulen oder doch eine große Belastung für die österreichischen Steuerzahler?