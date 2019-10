Die Halloween-Kostüme der Stars

Die schaurigste Nacht der verirrten Seelen, des keltischen Todesgottes Samhain und des Hexensabbats naht. Hollywood ist bereit.

„Das passiert, wenn man im Fernsehen zugibt, dass man keine NSYNC-Songs kennt und mit Justin Timberlake verheiratet ist. Gut gespielt, Ehemann, gut gespielt“, lässt uns Jessica Biel wissen, die heuer als ihr eigener Mann verkleidet ist. Auf der Casamigos Tequila Halloween Party in Beverly Hills kam Biel in einem Jugend-Bühnenoutfit von Justin Timberlake. Der Sänger selbst verwandelte sich in ein Mikrofon.

Ashley Graham wartete bis zum letzten Moment mit der Präsentation ihres Kostüms. Das schwangere Model wählte einen einfachen, vertrauten Charakter, den wir alle schon gesehen haben: Jessica Rabbit. Ihre Kurven kommen in einem Latexkleid besonders zur Geltung. Ohne Babypuder hätte sie es allerdings nicht in das Schlauchkleid geschafft, schreibt sie.

Der Meister und sein Flaschengeist. Molly Sims und ihr Ehemann Scott Stuber haben sich als „Bezaubernde Jeannie“ und „Major Tony Nelson“ verkleidet.

Einen seltenen Einblick in ihr Familienleben geben hier Nicole Kidman und ihre Schwester Antonia. Sie feierten ein verfrühtes Halloweenfest im kleinen Kreis.