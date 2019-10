Die Freiheit zu Hernals? Ein Beserlpark an der Eisenbahn

Eingezwickt zwischen Vorortelinie und Julius-Meinl-Gasse: der „Park der Freiheit“ – ein Besuch.

Der Freiheit eine Gasse!“ Lang ist's her, dass ein heute weithin vergessener Revolutionsdichter, Georg Herwegh mit Namen, mit Idealisten-Emphase solches in die klamme Welt des Vormärz schmetterte. Mittlerweile hat sich – zumindest in unseren Breiten – die eine große Freiheit, die es zu erkämpfen gälte, in viele kleine, partikulare Freiheiten aufgesplittert, die im Grunde jeder haben kann. Von der Steuerfreiheit über die Bügelfreiheit bis zur Bauch-, Bein- und Ellbogenfreiheit reicht die Skala der Banalitäten, die den Abstieg eines Sehnsuchtsbegriffs von gestern zum Alltagsgegenstand flankieren. Und mit derselben Begeisterung, mit der wir uns in unseren vielen mikroskopischen Freiheiten suhlen, geben wir die eine große Freiheit für eine Handvoll Internetbequemlichkeiten (Alexa! Siri! Automatische Handy-Ortung!) preis.

„Der Freiheit eine Gasse“? Auch im Wiener Stadtbild ein Phänomen von kurzer Dauer. Die Freiheitsgasse, 1848 anstelle der Herrengasse etabliert, blieb's bloß für die Zeit eines allzu zerbrechlichen Aufbegehrens. Und der Freiheitsplatz, nach Ausrufung der Republik hinter der Votivkirche eingerichtet, musste wie die Freiheit selbst nur alsbaldigst wieder weichen: 1934 in Dollfußplatz umbenannt, fand er via Hermann Göring in die Roosevelt-Platz-Wirklichkeit der Gegenwart. So weit an dieser Stelle schon vor knapp einem Jahr beschrieben.

Damals unerwähnt geblieben: der „Park der Freiheit“, der sich mir, zugegeben, erst kürzlich zu erkennen gab. Wie man sich seinesgleichen hierorts vorzustellen hat? Als Beserlpark, zwischen Bahnhof Hernals und Julius-Meinl-Gasse eingezwickt, keine 800 Quadratmeter, gewidmet zum „Gedenken an jene Menschen, die von Faschismus verfolgt wurden und/oder im Widerstand dagegen kämpften“. „Der Freiheit eine Gasse“? Nicht doch, ein Fleckerl Gehsteig, bestenfalls.

