Selenskijs Charmeoffensive

Zweiter Teil der Truppenentflechtung im Donbass hat trotz Widerständen begonnen. Präsident fordert Investoren zum Handeln auf.

Moskau/Mariupol. Beim ersten Investitionsforum in Mariupol am Rande des ostukrainischen Konfliktgebiets versuchte Präsident Wolodymyr Selenskij gestern Geschäftsleute von der Attraktivität der Hafenstadt zu überzeugen. Keine einfache Sache: Mariupol hat durch den Krieg schwer gelitten. Obwohl sich die Lage stabilisiert hat, kann man bis heute in den Außenbezirken zuweilen die nahen Gefechte hören. Die Versorgung des örtlichen Stahlwerks mit Rohstoffen aus dem Donbass ist immer wieder unterbrochen. Der Hafenbetrieb wird durch die von Moskau errichtete Krim-Brücke eingeschränkt. Mit dem Zug aus Kiew ist man mehr als 14 Stunden unterwegs. Der nächste Flughafen liegt vier Stunden entfernt, seit der Airport Donezk nach schweren Kämpfen dem Erdboden gleich gemacht wurde.

Selenskij verglich in seiner Rede die Ukraine mit dem Erfolgsunternehmen Apple, das auch klein „in der Garage“ begonnen habe. Investoren sollten ihre Chance nicht verschlafen. Das Ziel Kiews sei es zudem, den Krieg zu beenden und die vollständige Kontrolle über sein Staatsgebiet zurückzugewinnen – „auf diplomatischem Weg“. Selenskijs nächstes Ziel ist ein Gipfel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Einmal mehr bekräftigte er, dass er zu einem Treffen bereit sei. Dazu passte, dass gestern ein weiterer Schritt zur Entspannung im Konfliktgebiet gesetzt wurde. Bei der weiter östlich gelegenen Front-Ortschaft Solote begannen beide Kriegsparteien mit dem Rückzug von Militärtechnik – der so genannten Truppenentflechtung.

Selenskij unter Männern: „Kein Depp“

Sowohl die Armee als auch die prorussischen Separatisten schossen weiße und grüne Signalraketen als Startschuss ab. Damit erklärten sie ihre Bereitschaft, ihre Truppen mit Gerät etwa einen Kilometer von der Frontlinie zurückzuziehen. Den Vorgang überwachen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE). Bereits im Juni zogen sich die Truppen beider Seiten in Staniza Luhanska zurück. Ein Rückzug beim Ort Petriwske soll folgen.

Erst am Wochenende war Präsident Selenskij in Solote gewesen, um demonstrierende Nationalisten zum Abzug zu bewegen. Er sei „schließlich kein Depp“, sagte Selenskij im hitzigen Gespräch unter uniformierten Männern. Bei einigen Aktivisten ist der Widerstand gegen den Truppenabzug groß, weil sie befürchten, dass die Kämpfe umsonst gewesen sein könnten. Oder dass Putin den politisch unerfahrenen Selenskij um den Finger wickelt.

