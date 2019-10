Der Sound männlicher sexueller Fantasien

Darf ein Poptexter heute noch über „Playboy centerfolds“ und „Penthouse pets“ singen? Greg Gonzalez von der US-Band Cigarettes After Sex tut es – mit sanfter Stimme, zu kunstvoll verzitterter Musik.

Wahrscheinlich rettet ihn nur seine androgyne Stimme vor der Wut von Radikalfeministinnen: Greg Gonzalez, Sänger von Cigarettes After Sex, legt mit „Cry“ eine Liedersammlung vor, die unerschrocken die Lust auf Sex auf eine Art behandelt, die in korrekten Zeiten anstößig wirken muss. In „Hentai“ etwa (das Wort bezeichnet pornografische Zeichentrickfilme im kitschigen Mangastil) erzählt er zu seufzenden Gitarren und Zeitlupenbeats einer Frau, mit der er soeben zum ersten Mal geschlafen hat, über einen solchen Film, in dem sich ein Mädchen nach dem Sex als Weissagerin herausstellt . . .