„Das perfekte Geheimnis“: Die globalisierte Allzweck-Comedy

In der deutschen Komödie „Das perfekte Geheimnis“ wird ein Dinner zum Bekenntnismarathon. Der (ursprünglich italienische) Stoff wurde schon 18-mal verfilmt. Oft spannender als die einzelnen Filme ist ihre Gegenüberstellung.

Die koreanische Abendgesellschaft grinst gerade für ein Gruppenselfie in die Kamera, als eine Nachricht auf dem Smartphone aufpoppt: „Ich kriege einfach keine Erektion!“ Der Gatte der Handybesitzerin ist außer sich. Wer schickt seiner Liebsten solche verfänglichen Botschaften? Wie bitte, der Ex-Freund? Geht's noch? Se-kyung (gespielt von Ha-Yoon Song) beschwichtigt: Es geht nur um den Rassehund ihres Verflossenen, mit dessen Zucht es Probleme gibt. Tatsächlich: Nach kurzem Telefonat ist die Geschichte bestätigt, alle lachen erleichtert. Nur eine von vielen vergnüglichen Szenen aus der neuen Erfolgskomödie „Das perfekte Geheimnis“.



Momenterl – ist „Das perfekte Geheimnis“ nicht ein deutscher Film? Mit deutschen Stars wie Karoline Herfurth und Elyas M'Barek? Was hat dieser denn mit Korea zu tun? Wieso erinnert seine Inhaltsangabe auf Wikipedia so stark an „Perfectos desconocidos“, den jüngsten Streich des spanischen Schwarzhumoristen Álex de la Iglesia? Und wo wir schon dabei sind: Auch an das russische Lustspiel „Gromkaya svyaz“! Das kann doch alles kein Zufall sein . . .