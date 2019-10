Saudi Aramco wagt das Listing doch

Die Aktie des weltgrößten Ölkonzerns soll ab 11. Dezember gehandelt werden.

Riad. Als am 14. September Drohnen zwei Ölförderanlagen in Saudiarabien teilweise zerstört hatten, wankten auch die Börsepläne des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco, Das IPO (Initial Public Offering) wurde verschoben, zum zweiten Mal übrigens. Denn es gab auch Zweifel an der von Kronprinz Mohammed bin Salman angestrebten Bewertung des weltgrößten Ölkonzerns mit zwei Billionen Dollar sowie am Interesse großer Investoren. Die begleitenden Banken wollten auch aktuelle Geschäftszahlen in ihre Bewertung einbeziehen.

Jetzt soll alles überraschend schnell gehen: Die Pläne für den Börsengang sollen laut Insidern schon am 3. November publik gemacht werden. Einem Bericht des staatlichen Nachrichtensenders Al-Arabiya zufolge soll die Zeichnungsfrist für die Emission am 4. Dezember beginnen. Der Preis soll am 17. November bekannt gegeben werden. Der Handel mit Aramco-Aktien an der saudiarabischen Wertpapierbörse Tadawul sei für den 11. Dezember vorgesehen.

Auch wenn konservativere Schätzungen von einem Firmenwert von „nur“ 1,5 Billionen Dollar ausgehen: Schon bei einer angestrebten Platzierung von ein bis zwei Prozent wäre die Emission mit einem Volumen von 20 Mrd. Dollar eines der größten öffentlichen Angebote aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter ist Alibaba. Der chinesische Onlinehändler kam 2014 auf ein Emissionsvolumen von 25 Mrd. Dollar.

An Saudi Aramco ist vieles gigantisch. 2018 betrug der Nettogewinn laut der Ratingagentur Moody's bei einem Umsatz von 356 Mrd. Dollar 111,1 Mrd. Dollar. Zum Vergleich: das entspricht dem gesamten Gewinn von Exxon Mobil, dem größten gelisteten Ölkozern – plus dem von Apple und Google. Womit Saudi Aramco das profitabelste Unternehmen der Welt ist. Die am Dienstag publik gewordenen Quartalszahlen unterstreichen die Spitzenposition: Demnach lag der Gewinn in den ersten neun Monaten bei 68 Mrd. Dollar. Für 2020 stellt Aramco eine Dividendenzahlung von 75 Mrd. Dollar in Aussicht.

Aramco fördert rund zehn Prozent der globalen Rohölproduktion, etwa 10,2 Millionen Fass pro Tag. Die Reserven werden mit 261 Milliarden Barrel angegeben.

Der Börsegang ist Teil des Plans von Kronprinz Salman, die Wirtschaft des Wüstenstaates zu modernisieren und vom Öl unabhängiger zu werden. Zudem soll die Börse für ausländische Investoren geöffnet werden. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2019)