Wolford vorübergehend ohne Chef

Vorstandsvorsitzender Axel Dreher scheidet bereits per Ende Oktober aus.

Bregenz. Beim Vorarlberger Wäschekonzern Wolford bleibt kein Stein auf dem anderen. Im September wurde bekannt, dass Finanzchefin Brigitte Kurz ihr Mandat per Ende Oktober zurücklegen wird. Am gestrigen Dienstag folgte ihr Vorstandschef Axel Dreher nach. Er scheidet bereits per Monatsende aus. Die Chefposition bleibt damit vorübergehend unbesetzt, der Vorstand bestehe bis auf weiteres aus zwei Mitgliedern (Silvia Azzali und Andrew Thorndike), wie es heißt. Dreher gehörte dem Vorstand seit 2013 an, 2017 stieg er zum Vorsitzenden auf.

Den Aktionären gefiel die Nachricht nicht. Die Aktie lag mehr als zwei Prozent im Minus. Der Strumpfkonzern hat einige schwere Jahre hinter sich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr fuhr Wolford einen Verlust von über elf Mio. Euro ein. Zwar konnte man das Minus gegenüber 2017/2018 eingrenzen, doch wird es noch dauern bis das Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreibt. Noch im Juli hatten Kurz und Dreher bei der Präsentation der Jahresergebnisse einen operativen Überschuss für 2020/2021 in Aussicht gestellt. Das Ergebnis nach Steuern war zuletzt 2014/15 positiv.

Unter dem nun scheidenden Vorstand hatte das Unternehmen einen Restrukturierungskurs eingeschlagen. Personalkosten wurden reduziert, der Vertrieb nach Mailand verlagert. Auch versuchte man, Jüngere anzusprechen; das Sortiment wurde ebenso adaptiert.

2018 war für Wolford ein entscheidendes Jahr. Das Überleben des Unternehmens hing am seidenen Faden. Mit dem Mischkonzern Fosun aus China konnte man einen bedeutenden strategischen Investor und Mehrheitseigentümer gewinnen, der bereits Anteile an anderen europäischen Modefirmen (Lanvin, Tom Tailor) hält. In den asiatisch-pazifischen Raum setzt man nun viele Hoffnungen. Die Umsätze aus der Region sollen stark zulegen. (nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2019)