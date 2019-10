Gaspedal als Stimmungsbarometer

An Max Verstappen gibt es in einem Formel-1-Rennen kaum ein Vorbeifahren, denn der Oranje-Pilot ist für Experten der schnellste Mann im Feld.

Max Verstappen, 22, nimmt am Sonntag in Austin seinen 100. Grand Prix unter die Räder. Der Niederländer gilt als ungestüm, kompromisslos – als Champion der Zukunft.

Austin. Als Max Verstappen 2015 in der Formel 1 aufgetaucht war, sorgte der Niederländer schon für Aufsehen noch ehe er überhaupt ein Rennen bestritten hatte. Er war damals erst 17 Jahre alt, ein Teenager und als F1-Pilot auf Rennstrecken mit 300 km/h unterwegs, durfte aber kein Auto im Straßenverkehr lenken, weil er keinen Führerschein besaß. Der Sohn des Ex-Fahrers Jos Verstappen fuhr aber unter der Patronanz von Helmut Marko allen Kritikern davon und Nörglern um die Ohren. Am Sonntag (20.10 Uhr, live ORF1, Sky) feiert Verstappen, der bislang sieben Siege feiern konnte, ein Jubiläum: der RB-Fahrer nimmt in Austin, Texas, seinen 100. GP unter die Räder.

Ein Jahr bleibt ihm noch. Ein Jahr, um doch der jüngste F1-Weltmeister der Geschichte zu werden. Noch ist Sebastian Vettel mit 23 Jahren und 134 Tagen der jüngste Champion, diesen Titel errang er 2010. Andere Bestmarken hat ihm sein Nachfolger im RB-Rennstall jedoch längst abgejagt. Zum Beispiel den des jüngsten Grand-Prix-Siegers. Verstappen war 2016 in Barcelona erst 18 Jahre und 228 Tage alt. Zum Vergleich: Vettel war 21, Michael Schumacher 23 und Ayrton Senna sogar schon 25.

„Eine Kollision ist sehr wahrscheinlich“

Sein ungestümer Fahrstil macht ihn bei Fans, die zu Rennen in Schare strömen und etwa in Spielberg ganze Tribüne orange einfärben, beliebt. Bei der Konkurrenz löst sein Fahrstil mitunter Kopfschütteln oder Zorn aus. Kollisionen scheut Verstappen nicht, er bremst fast so spät wie Lewis Hamilton – dafür schimpft er umso lauter und wird dafür als „Rüpel“ bezeichnet. Er nimmt das gelassen auf, empfindet es sogar als Kompliment.

Auf Strafen reagiert er erbost, auf aberkannte Siege oder Zurückreihungen im Klassement empört. Von seiner kompromisslosen Philosophie rückt Verstappen nicht ab, brachiale Rad-an-Rad-Duelle schien er zuletzt jedoch bereits besser im Griff zu haben. Erwachsener sei er geworden, hieß es von Seiten des Rennstalls. Lewis Hamilton interpretiert die Straßenverkehrsordnung in der Formel 1 so: „Bei Max ist es einfach so, dass eine Kollision sehr wahrscheinlich ist, wenn du ihm keinen Raum schenkst. Also machst du das besser.“

Natürlich weiß Verstappen um sein Image. Aber es stört ihn nicht. „Wenn ich am Ende meiner Karriere fünf WM-Titel gewonnen habe, aber vielleicht nicht die Person bin, die am meisten gemocht wird, dann ist mir das egal“, sagte er der „BBC“: „Denn am Ende des Tages geht es nur um das Gewinnen. Wenn es dafür eine Berührung braucht, dann braucht es sie. Es muss nicht immer der sauberste Weg sein.“ Wie zuletzt in Spielberg, als er in der letzten Runde Charles Leclerc (Ferrari) „touchierte“.

Für Ex-Weltmeister Jenson Button ist Verstappen der „schnellste Fahrer, der jemals ein Auto in der Formel 1 gefahren hat“. Auch deswegen stehen ihm alle Türen offen, sollte er nach der kommenden Saison und dem Vertragsende bei Red Bull neue Aufgaben suchen. Ab 2021 gibt es freie Cockpits bei Mercedes – und Ferrari. Bei der Scuderia könnte er eher landen, denn bei den „Silberpfeilen“ duldet Hamilton kein zweites Alphatier neben sich. (fin)

SEIN HEIMRENNEN Der F1-GP in den Niederlanden rückt näher. Die Verantwortlichen in Zandvoort feierten einen ersten Teilerfolg vor Gericht – ein Richter in Haarlem gab Grünes Licht für Ausbauarbeiten der Rennstrecke. Naturschutzorganisationen hatten geklagt, weil sie Eidechsen und eine Kröten-Art bedroht sehen. Das Gericht stufte das gesellschaftliche Interesse höher ein als den Eingriff in den Lebensraum der Tiere. Nach 35 Jahren Pause soll im Mai 2020 wieder in Zandvoort ein Formel-1-Rennen stattfinden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2019)