ÖFB-Cup: Wer hat Angst vor Ebreichsdorf?

Ein ungleiches Achtelfinal-Duell: David gegen Goliath oder Salzburg gegen ASK.

Wien. Der Cup mag eigene Gesetze haben, doch an Salzburgs Übermacht im Achtelfinal-Vergleich mit ASK Ebreichsdorf zu zweifeln, wäre doch verwegen. Der Seriensieger peilt heute gegen den Regionalligist jedenfalls (ab 18 Uhr, live ORF1) den Sprung ins Viertelfinale an, das Spiel steigt der TV-Übertragung wegen in der Südstadt.

Mit Lask (gegen Altach) und WAC (in Innsbruck) sind heute auch Österreichs weitere Europacup-Teilnehmer im Einsatz. Wiener Klubs sind keine mehr dabei, die Viertelfinal-Auslosung für die Anfang Februar 2020 angesetzte Runde der besten Acht folgt am kommenden Sonntag.

Chance für Carlos Coronel

Salzburg will das nächste Teilstück zum sechsten Cup-Titel in sieben Jahren bewältigen. 31 von 32 Bewerbsspielen wurden seit 2014 gewonnen, einzig im Finale 2018 gegen Sturm Graz setzte es eine Niederlage. Profilieren will sich dabei vor allem Torhüter Carlos Coronel. Der Brasilianer, 22, hütet anstelle des verletzten Cican Stankovic das Tor – es ist seine große Chance. Im Sommer aus Philadelphia (MLS) zurückgeholt, hat er zuletzt in Champions League und Bundesliga seine Aufgaben zur Zufriedenheit von Trainer Jesse Marsch erfüllt.

Dass ASK in dieser Saison ungeschlagen ist und Lafnitz wie Admira im Cup ausschalten konnte, wurde in Salzburg als „Warnung“ verstanden. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2019)