Dominic Thiem: Ein Experte für enge Partien

(c) imago images/LaPresse (Jennifer Lorenzini via www.imago)

Der Aufstieg von Österreichs Nummer eins in der laufenden Saison hat auch maßgeblich mit seiner Stärke in Entscheidungssätzen zu tun. Heute bestreitet der 26-Jährige in Paris sein Auftaktspiel gegen den Kanadier Milos Raonic.

Paris/Wien. Dominic Thiem ist am Montag mit einem Lächeln im Gesicht und dem Selbstvertrauen seines 16. Turniersiegs von Wien nach Paris geflogen. Mit der französischen Metropole verbindet der Niederösterreicher viele positive Erinnerungen, 2018 und 2019 stand er hier im Finale der French Open, dem wichtigsten Sandplatzturnier der Welt.