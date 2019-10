Handelslstreit: Amag stutzt Gewinnziel

Der Konzern nimmt auf die Unsicherheit der Konjunkturentwicklung Rücksicht. In den ersten neun Monaten ist das Geschäft aber gut gelaufen.

Der Aluminium-Konzern Amag hat im dritten Quartal operativ besser verdient. Dennoch stutzt das Unternehmen das obere Ende seiner Bandbreite für das Gesamtjahresziel etwas zusammen. Der Blick nach vorn wird getrübt durch die Handelsstreitigkeiten und die Konjunkturunsicherheiten, speziell im Autobereich, hieß es dazu am Mittwoch.

Von Juli bis September stieg das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) um zehn Prozent auf 37,2 (33,9) Mio. Euro. Positiv gewirkt hätten dabei deutlich gesunkenen Rohstoffkosten sowie die Aufhebung der US-Importzölle für Alu aus Kanada. In den gesamten neun Monaten ging das Ebitda auf 109,2 (120,1) Mio. Euro zurück, was das Unternehmen vor allem mit einem niedrigeren Preisniveau erklärt. Fürs Gesamtjahr erwartet man nun 125 bis 140 Mio. Euro, bisher war von 125 bis 150 Mio. Euro die Rede.

Die Umsatzerlöse lagen in den ersten drei Quartalen mit 821,5 Mio. Euro etwa auf Vorjahreshöhe (825,0 Mio. Euro). Durch die Standorterweiterung der letzten Jahre sei der Gesamtabsatz in den ersten drei Quartalen um sieben Prozent auf 336.500 t gesteigert worden. "Hierdurch wurde in den Umsatzerlösen der geringere Aluminiumpreis nahezu vollständig kompensiert", so die Amag. Der Cashflow aus laufender Tätigkeit wurde in den ersten drei Quartalen auf 108,3 (26,5) Mio. Euro vervierfacht.

Derzeit seien die Märkte "von einer vergleichsweise geringen Visibilität geprägt", bedingt vor allem durch die Handelsstreitigkeiten und die Unsicherheiten für die weltweite konjunkturelle Entwicklung, insbesondere im Automobilbereich, heißt es im Ausblick. Auf der Gewinn-Messe Mitte Oktober hatte Konzernchef Gerald Mayer erklärt, für den Alu-Markt bestünden derzeit insgesamt "Prognoseunsicherheiten" - es sei "wie eine Fahrt durch den Nebel"; mittelfristig sei aber "alles intakt".

Nach aktuellem Stand werde das Segment Metall auch im Schlussquartal von niedrigeren Rohstoffkosten und der Aufhebung der US-Importzölle für Alu aus Kanada profitieren. Die Segmente Gießen und Walzen seien aktuell konjunkturbedingt in einzelnen Marktbereichen einer geringeren Nachfragetätigkeit und einem niedrigeren Preisniveau als im Vorjahr ausgesetzt.

Der Mitarbeiterstand betrug zuletzt im Quartalsschnitt 2.038, um 1,7 Prozent mehr als ein Jahr davor (2.003).

