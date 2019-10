Samsung teasert Nachfolger des Galaxy Fold an

Noch leidet das Erstlingswerk an Kinderkrankheiten, Samsung arbeitet aber schon am Nachfolger.

Nicht mehr vertikal, sondern horizontal soll sich das neue Samsung-Smartphone falten lassen. Auf der Entwicklerkonferenz SDC gaben die Südkoreaner erste Einblicke.

Es war Samsungs erster Schritt in eine neue Smartphone-Welt, wenngleich das Galaxy Fold Startschwierigkeiten hatte. Auch im zweiten Anlauf sind die Kinderkrankheiten nicht ausgemerzt. Schon steht die nächste Generation in Haus. Auf der hauseigenen Entwicklermesse in San Jose präsentiert Samsung die nächste Falt-Generation.

Das Galaxy Fold macht aus einem Smartphone im Nokia-Communicator-Look ein Tablet. Ein Formfaktor, der Gefallen findet. Ein Smartphone hat man ständig bei sich, manche Inhalte will man aber auf einem großen Bildschirm anschauen können. Filme, Navi-Anweisungen oder lange Texte sind angenehmer auf einem großen Bildschirm. Das vertikale Falt-Scharnier scheint sich aber - zumindest bei Samsung selbst - nicht bewährt zu haben. Das nächste Fold soll sich horizontal knicken lassen.

Was auf den ersten Bildern aus San Jose zu sehen ist, ist ein sehr langes Smartphone, das sich dann wie eine Brieftasche falten lässt. Ein wenig erinnert es an vergangene Flip-Phones wie das Nokia 2720.

Wie aber schon im Vorjahr lässt Samsung noch viel im Dunkeln. Außer einem Kurzvideo hat der koreanische Hersteller nicht viel verraten. Das gezeigte Modell könnte das intern genannte "Bloom" mit der Modellnummer SM-F700F sein. Dieses soll angeblich ein faltbares 6,7 Zoll Display und ein nur ein Zoll großes Cover-Display verbaut haben.

Der horizontale Schließmechanismus könnte den Vorteil haben, dass weniger Druck auf das gesamte Display ausgeübt wird. Außerdem würde es einen deutlich größeren Markt ansprechen. Der Wunsch nach kompakten Geräten, die in die Hosentasche passen, wird größer. Mit einem faltbaren Device in diesem Format, ließe sich der Wunsch erfüllen.

Die kryptische Ankündigung ist einerseits die Möglichkeit, Entwickler auf den neuen Formfaktor einzustellen und die damit einhergehenden notwendigen Adaptionen. Im Vorjahr präsentierte Samsung ebenfalls nur häppchenweise das Galaxy Fold. Im Februar, knapp vier Monate später, wurde es dann offiziell präsentiert. Diesem Zeitplan könnte Samsung wieder folgen. Das würde eine Vorstellung zu Zeiten des Mobile World Congress 2020 nahe legen.

