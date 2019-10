Bankierssohn David de Rothschild gilt als Vermittler zwischen Finanzwelt und Umweltaktivismus. Im Rahmen der Impact Days Vienna sprach der 41-Jährige mit der „Presse“ über seine Vision einer ökologischen Weltwirtschaft.

Die Presse: Sie sind nach Wien gekommen, um im Rahmen der Impact Days Vienna vor jungen Start-ups zu sprechen. Welchen positiven „Impact“ können Firmen und Start-ups auf die Klimakrise haben?

David de Rothschild: Da gibt es kein richtig oder falsch. Man muss sich über unsere Situation einfach klar werden: Wir konsumieren einfach zu viel. Solange unser Wirtschaftssystem vom BIP angetrieben wird und dieser unser einziger Richtwert für Erfolg eines Landes ist, dann sind wir verloren.

Sie haben mit „Lost Explorer“ eine Luxusmarke kreiert, machen aber seit Jahren mit Umweltaktivismus auf den Klimawandel aufmerksam. Wie passt Luxus und Nachhaltigkeit zusammen?

So etwas wie eine nachhaltige Marke gibt es nicht. Das ist ein Mythos. Jeder, der Ihnen das erzählt, erzählt Ihnen das aus Marketing-Gründen. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Als wir mit „Lost Explorer“ begonnen haben, haben wir angefangen, zu verstehen, wie man die Beziehung zwischen Handel und Erhaltung anders sehen könnte. Wir haben deshalb eine neue juristische Struktur geschaffen, sodass die Marke zu 100 Prozent der Natur gehört. Es gibt keine Shareholders. 100 Prozent unserer Profite werden der Natur zurückgegeben. Wir haben keine Investoren, wir haben Spender. Das ist eine neue Art, Wirtschaft zu betrachten.

Welche Produkte verkaufen Sie?

Produkte, die eine Verbindung zur Natur schaffen, die in die Natur investieren.

Das müssen Sie erklären.

Das BIP geht nach oben, wenn ich Leute in Gefängnis sperre. Es steigt, wenn ich Bäume fälle. Also müssen wir ein ökonomisches Modell schaffen, das Unternehmen wirklich an ihrem Beitrag zur Gesellschaft bewertet. Schauen Sie sich den Schuldenstand der USA oder Japan an: Wir geben die ganze Zeit Geld aus, das wir nicht haben. Wir alle benutzen Kreditkarten. Als Land tun wir dasselbe wie als Individuen.

"Wir müssen in neue Systeme investieren", sagt de Rothschild im Gespräch mit der "Presse". (c) Lea Fabienne

Es gibt Banken, die das ermöglichen. Wenn man an Ihre Familiengeschichte denkt, sind Sie selbst Teil der Bankenwelt. Wie interpretieren Sie Ihre Rolle in dem Zusammenhang?

Meine Rolle ist seit 20 Jahren konsistent. Ich sage immer: Warum tun wir die Dinge nicht anders? Wie können wir das System verändern? Aber das System ist enorm. Man könnte denken, dass meine Familie einen großen Einfluss hat. Aber dieser Einfluss ist sehr gering.

Eine Banken-Dynastie wie die Rothschilds hat keinen Einfluss?

Doch. Aber einen geringen.

Warum geben wir Leuten, die nichts tun, so viel Bedeutung? Lasst uns Politiker wählen, die nicht nur die fossile Industrie am Leben erhalten wollen. David de Rothschild

Sehen Sie sich als Vermittler der beiden Welten?

Das System des Vermögens wird zusammenbrechen. Wir alle sind hier auf geliehene Zeit. Und die ist nur sehr kurz. Wir müssen aufhören, uns zu belügen. Wir müssen uns eingestehen, dass unsere Ozeane verhungern. Die sind unser Atem. All das bedeutet nichts ohne der Natur. Die Natur kann zur dominanten Kraft werden. Aber nur, wenn wir unsere Art zu konsumieren verändern. Es geht nicht nur um mich, es sind wir alle. Das ist dasselbe Wirtschaftssystem, das hinter Ihrer Zeitung steckt. Sie wollen Geschichten verkaufen. Wenn die Anteilseigner unzufrieden sind, sparen sie Kosten. Dasselbe findet überall sonst statt. Wir müssen wohl darauf warten, bis wir an die Wand knallen.

Wie motivieren Sie sich..

... ein freundliches Gesicht zu machen? (lacht).

... das Thema auf die Agenda zu bringen?

Man muss es einfach weiter versuchen. Es ist frustrierend, ich bin ein Mensch. Ich sitze auch da und denke: Jesus! Vielleicht ist es einfach auch nicht Teil unserer Geschichte, zu überleben als Spezies.



Wir sind also nur eine Phase?

Im Moment werden wir das sein, ja. Jeder Wissenschaftler hat gesagt, dass wir bis 2030 eine Co2-Reduktion um 50 Prozent oder mehr brauchen. Wir schaffen das nicht. Keine einzige Regierung hat in den letzten 30 Jahren etwas bedeutsames gemacht. Wir erlauben immer noch 20 Unternehmen so viel Verschmutzung zu erzeugen, die uns alle das Leben kosten wird. Wir alle atme diese Luft ein, egal ob du arm oder reich bist. Wir müssen uns selbst überzeugen. Wenn ich ehrlich bin, bekomme ich auch Angst. Das alles ist ganz schön negativ und beängstigend. Wenn man die Berichte liest, dass ein paar Hundert Millionen Menschen sterben werden. Dann sagt unser Gehirn: Kann nicht sein, machen wir einfach weiter. Das machen wir, weil kein politischer Zyklus bis 2030 andauert. Kein einziger Politiker von heute wird noch an der Macht sein in fünf Jahren.

Dann sollten wir nicht auf die Politiker warten.

Der Planet gehört denen genau wie uns. Warum geben wir Leuten, die nichts tun, so viel Bedeutung? Alles was die tun ist die Gier zu fördern. Sehen Sie sich die wirtschaftliche Situation in Europa an. Was wird wohl passieren? Worin werden wir investieren? Lasst uns noch mehr ausleihen! Um was zu tun? Das alte System zu erhalten? Wenn wir Geld ausleihen, um die Wirtschaft in ein neues System zu transformieren, würde das eine Menge neuer Jobs schaffen, Infrastruktur. Wenn die Merkel-Koalition verschwindet, dann vielleicht haben die grünen Parteien eine Chance.

Die Natur kann zur dominanten Kraft werden. Aber nur, wenn wir unsere Art zu konsumieren verändern. David de Rothschild

Welche Tipps geben Sie Unternehmern, die das System ändern wollen?

Lauft weg! Kauft euch ein Schlauchboot und lauft! (Lacht.) Nein, im Ernst: Seid ehrlich zu euch selbst. Denkt nicht, dass es jemand anderer für euch lösen wird. Jeder muss die Verantwortung übernehmen. Das große Spiel liegt an uns. Wir geben der Öl-Industrie jedes Jahr 5,3 Billionen Dollar. Stoppen wir das! Lasst uns Politiker wählen, die nicht nur die fossile Industrie am Leben erhalten wollen! Wenn wir nicht konsumieren, wird die Wirtschaft nichts verkaufen. Wir müssen in neue Systeme investieren. Geht auf die Straße, geht zu Konferenzen und sucht Investoren, die in Impact investieren wollen.