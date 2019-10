Halloween, das Fest der Verwandlung zum Nichtraucher

Das Rauchverbot in Lokalen tritt plötzlich in Kraft, nicht kontinuierlich. Passt das zum Termin seines Inkrafttretens?

Am 31. Oktober darf in vielen Lokalen bis 24 Uhr geraucht werden, am 1. November herrscht ab null Uhr Rauchverbot. Dazwischen ist nichts, nur ein Sprung, ein Datumssprung. Könnte man sagen: ein Quantensprung? Ja, denn er ist diskontinuierlich, diskret, wie in der Quantenwelt, das Verbot tritt nicht allmählich in Kraft, sondern abrupt. (Zumindest theoretisch: Es könnte sein, dass eine um 24:00:00 getötete Zigarette um 00:00:01 noch glost.)