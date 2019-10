Die Flaute in der Konjunktur setzt sich fort

Erstmals seit der Finanzkrise sinken deutsche Exporte.

Wien. Die Konjunktur tritt auf die Bremse. Die heimische Wirtschaft wuchs dem WIFO zufolge im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal nur um 0,2 Prozent. Das ist kein großer Wurf, denn auch schon im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 0,2 Prozent. Zu Beginn des Jahres hatte es noch um 0,4 Prozent zugelegt. Dabei waren die Konsumnachfrage und der Außenhandel das Zugpferd der schwachen Wirtschaft. Hingegen kühlt sich die Industrie- und Baukonjunktur weiter ab. Das unbereinigte BIP lag um 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Deutschland auf Talfahrt

Auch die deutsche Wirtschaft schnauft. Deutschlands BIP sank im dritten Quartal mit 0,2 Prozent das zweite Mal in Folge. Damit steckt Europas größte Volkswirtschaft in der Rezession. Die Talfahrt soll nun ein Ende finden, heißt es im Bericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Im laufenden Quartal soll die Wirtschaftsleistung stagnieren.

Allerdings dürften die deutschen Exporte 2020 erstmals seit der Finanzkrise wieder schrumpfen. Davon geht die DIHK aus und rechnet mit einem Minus bei den Ausfuhren von 0,5 Prozent. Heuer soll es nur für ein kleines Wachstum von 0,3 Prozent reichen – das ist deutlich weniger als angenommen.

Pessimismus macht sich breit. Die Handelskonflikte, die schwächere Weltkonjunktur und die Brexit-Unsicherheit lasten auf der Stimmung der Wirtschaft in der Eurozone. Diese ist so schlecht wie seit über viereinhalb Jahren nicht mehr, teilte die EU-Kommission mit. Das Barometer fiel im Oktober stärker als erwartet um 0,9 auf 100,8 Punkte. Der Wert sank in Spanien am stärksten, gefolgt von Deutschland. Auch in Frankreich ging es leicht bergab. Immerhin ging es in Italien und den Niederlanden bergauf. (mad)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2019)