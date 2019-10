Horror aus den Achtzigerjahren

Film. Wiederbelebung des kinderfreundlichen Gruselfilms: „Scary Stories to Tell in the Dark“ basiert auf einem alten US-Kinderbuch mit Horror-Kurzgeschichten.

Die Röhrenfernseher übertragen Gräuelbilder aus Vietnam in die Wohnzimmer und Richard Nixon grinst von Plakaten, sonst ist in der Kleinstadt Mill Valley wenig zu spüren von den Verwerfungen des 1968er-Jahrs. Alles hier leuchtet im herbstlichen Rostorange, alles hier scheint seit vielen Jahrzehnten seinen gewohnten Gang zu gehen, alles hier ist in Aspik eingelegt, auch die Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen.

Stella (Zoe Margaret Colletti) und ihre Außenseiter-Freunde werfen Tommy (Austin Abrams) einen Sack Fäkalien durchs Autofenster, dann fliehen sie – erst ins Autokino, in dem George A. Romeros Zombiekino-Urknall „Die Nacht der lebenden Toten“ läuft, zum verfallenen Anwesen der Bellows-Familie. In dessen Bauch, hinter einer Geheimtür, im hintersten Kellerwinkel wartet ein Buch. Stella, selbst Horror-Fan und angehende Schriftstellerin, entdeckt es. Darin soll Bellows-Tochter Sarah ihre Gruselgeschichten niedergeschrieben haben, die, so flüstert man im Ort, zu einer Reihe von mysteriösen Todesfällen führten.

André Øvredals „Scary Stories to Tell in the Dark“ basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch mit Horrorkurzgeschichten, das in den 1980er-Jahren eine ganze Generation, zumindest in den USA, verängstigt hat. Die Verfilmung spinnt daraus eine zusammenhängende Erzählung: Im verfluchten Bellows-Buch erscheinen nach und nach kurze Geschichten mit Stella und ihren Freunden als Hauptfiguren, die sich in der Wirklichkeit genau so ereignen, wie sie geschrieben stehen und allesamt kein gutes Ende nehmen. Eine Vogelscheuche erwacht zum Leben, ein Untoter sucht nach seinem großen Zeh, und ein Spinnenbiss schwillt an, platzt auf und entlässt Hunderte Baby-Arachniden in die Welt. Um dem Grauen Einhalt zu gebieten, müssen die Jugendlichen Licht in das Dunkel um die Bellows-Familie bringen.

Das Buch wird Wirklichkeit

Durch die Verschränkung der passablen bis famosen Schauer-Vignetten, die sich fast alle um angemessen grindig designte Monstren drehen, mit der Rätsel-Rallye um den Ursprung des Buchs versucht „Scary Stories to Tell in the Dark“ mehr zu sein als eine Parade von Horror-Miniaturen. Dass das nur bedingt gelingt, liegt am (mit Guillermo del Toro verfassten) Drehbuch, das das Muster „Geschichte erscheint im Buch – Geschichte wird Wirklichkeit“ auskostet, während die Hauptfiguren recht blass bleiben. Nur über den hispanischen Rámon, der zufällig in Stellas Clique landet, kommt etwas mehr Tiefe in den Stoff: Er ist untergetaucht, um nicht in den Vietnamkrieg zu müssen, und die rassistischen Anfeindungen, die er erfährt, bringen eine realistischere Angstwelt in den Katalog fantastischer Schreckensszenarien. Die Geschichte von den Achtzigerjahren in die späten Sechziger zu verpflanzen, war eine gute Entscheidung. Damit spielt Øvredal seinen Film großteils frei vom „Stranger Things“-Vergleich und muss nicht zwanghaft Neon- und Nintendo-Motive durchs Bild ziehen. Dennoch ist sein dritter Langfilm sein bisher schwächster: Sowohl die lässige Trolljäger-Fantasy „Trollhunter“ als auch der hintergründige und sehr effektive Horrorthriller „The Autopsy of Jane Doe“ erweiterten Genre-Formeln mit intelligenten und innovativen Elementen.

Bei aller Kritik ist „Scary Stories to Tell in the Dark“ eine gelungene Wiederbelebung des jugendfreundlichen Gruselfilms – und in bester Gesellschaft: Erst vor wenigen Wochen debütierte die Neuauflage der kultigen Teenie-Horrorserie „Are You Afraid of the Dark?“ aus den 1990er-Jahren in den USA, die, wie wohl auch Øvredals Film, vor allem die Kinder von damals erfreuen wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2019)