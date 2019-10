Wandern ist eine Alterserscheinung

Zu den Kindheitserinnerungen gehört die trachtige rote Lederhose.

Sie ist im Kindergarten- und Volksschulalter modischer Begleiter auf so manchen Berggipfel gewesen. Neben ihr sind mir die Wandernadeln, die auf der Hütte als Belohnung gekauft wurden, in Erinnerung geblieben. Mit Stolz wurden sie in eine Schatulle gepackt. Doch irgendwann ist es damit vorbei gewesen. Lange ist nichts zur Sammlung hinzu gekommen. Das Wandern wurde vom kindlichen Abenteuer zum jugendlichen Inbegriff des Unspannenden und Uncoolen.

In den vergangenen Jahren hat es eine neuerliche Wandlung vollzogen. Die Wanderlust ist offenbar zu einer Alterserscheinung meiner Generation geworden. Irgendwann, jenseits der 25 und noch deutlicher jenseits der 30, ist das Marschieren auf den Berg wieder cool geworden. Statt Wandernadeln kann man nun viel geklickte Posts auf Social-Media sammeln. Millionen Panorama-, Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsbilder sind unter Hashtags wie #Bergliebe, #aufiaufnberg oder #bergwelten auf Instagram zu sehen. Es soll Alterskollegen geben, die jedes einzelne Bergerlebnis online verewigen. Seit Jahresbeginn durfte ich mir 23 Gipfelbilder von nur einer Kollegin ansehen.

Am Nationalfeiertagswochenende konnte ich bei sommerlichem Herbstwetter selbst idyllische Fotos aufnehmen. Zwei Tage lang bin ich auf den Bergen im steirischen Gesäuse unterwegs gewesen. Bei den Touren auf den Admonter Kalbling und das Sparafeld sowie auf den Grabnerstein bin ich oft zum Fotografieren der orange-rot-gelben Wälder, der schroffen, grauen Felsen und des dunkelblauen Himmels stehen geblieben. Sogar ich als Social-Media-Muffel musste ein paar dieser Landschaftbilder unter #xeis auf Instagram posten. Dabei waren aber weder ich noch eine trachtige, rote Lederhose zu sehen. Manche Dinge sollten lieber eine Kindheitserinnerung und im Kasten bleiben.

