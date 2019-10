Erste Group zeigt Kauflust

Banken.Erste verabschiedet ihren Vorstandschef mit einem Gewinn und ist am Kauf der polnischen Commerzbank-Tochter mBank interessiert.

Wien. Die Erste Group hinterlässt ihrem scheidenden Vorstandschef, Andreas Treichl, ein erfreuliches Abschiedsgeschenk: einen satten Gewinn. Die Erste hat für die ersten neun Monate einen Milliardengewinn ausgewiesen und den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt. Die Erträge sollten demnach stärker zulegen als die Kosten, das Kreditrisiko soll niedrig bleiben und das Eigenkapital mit mehr als elf Prozent verzinst sein.

„Ende 2019 werde ich meine Funktion als CEO zurücklegen. Es war ein Privileg, dieser Gruppe 25 abwechslungsreiche Jahre als Vorstand dienen zu dürfen. Es freut mich, dass ich mich mit einem sehr positiven Ergebnis von Ihnen verabschieden kann“, ließ Treichl im Zwischenbericht wissen.

Interessantes Kaufobjekt

Der Betriebsgewinn stieg um zwölf Prozent auf 2,23 Mrd. Euro, der Nettogewinn fiel im Vorjahresvergleich um 0,4 Prozent auf 1,223 Mrd. Euro. In allen Kernmärkten ist das Kreditgeschäft gewachsen, auch bei den Einlagen gab es Zuwächse. Die harte Kernkapitalquote lag Ende September mit 13,5 Prozent dort, wo man sie haben wollte. Und das, obwohl nach einem Urteil in Rumänien eine Abschreibung in dreistelliger Millionenhöhe getätigt werden musste.

Während sich Treichl verabschiedet, bringt sich der neue Vorstandschef, Bernhard Spalt, in Stellung. Bei einem Analysten-Telefonat erregte er bereits Aufsehen: Die Erste sei an der polnischen Commerzbank-Tochter, mBank, interessiert. Die deutsche Commerzbank hat vor einem Monat den Verkauf ihres 69-Prozent-Anteils an der polnischen Tochtergesellschaft angekündigt. Aktuell betreut die mBank rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in Tschechien und der Slowakei. Zu den Interessenten zählen polnische und internationale Großbanken.

Polen ist ein wachsender und sehr wichtiger Markt, die mBank wäre eine interessante Gelegenheit, so Spalt. Jedoch hat die mBank einige Milliarden Euro an Schweizer-Franken-Krediten im Portfolio. Die Wahrscheinlichkeit ist indes hoch, dass diese Belastungen kein Teil des Verkaufs sein werden. Ähnliches signalisierten auch die polnischen Behörden.

Laut Insidern erwartet sich die Commerzbank von dem Verkauf einen Erlös von rund zwei Milliarden Euro. Wie weit das Interesse der Ersten an der mBank schon gediehen ist, wurde von Spalt indes nicht näher erläutert. (koka/APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.10.2019)