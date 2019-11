Die EZB-Zinspolitik schädigt die Jungen gleich doppelt

Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt am Main

Die wohl noch lang anhaltenden Nullzinsen und ihre Folgen auf Immobilien- und Kapitalmärkten teilt die Generationen in Gewinner und Verlierer.

Der einstige Glanz des Weltspartages ist schon seit Längerem etwas verblasst. Dennoch werden auch heute wieder Tausende Kinder in die heimischen Bankfilialen strömen, um sich neben billigem Plastikspielzeug oder Wachsmalkreiden auch ihr erstes Sparbuch mit nach Hause zu nehmen. Dass ihnen dadurch ein positives Gefühl fürs Sparen vermittelt wird, ist in einer Gesellschaft, in der gerade Jugendliche zur Hauptklientel von Schuldnerberatungen zählen, durchaus wünschenswert. Allerdings müsste man ihnen ehrlicherweise sagen, dass Sparen angesichts von Nullzinsen nur mehr bedingt sinnvoll ist. So sammelt sich am Sparbuch zwar nach wie vor das eingezahlte Kapital. Eine Vermehrung dank Zins und Zinseszins wie in früheren Zeiten ist aber vorbei. Ganz im Gegenteil: Durch die Inflation sinkt der reale Wert des Geldes sogar. Hier wäre der sofortige Erwerb von Comics oder Kaugummis sogar ökonomischer.