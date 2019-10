Auftakt zur großen Schlammschlacht

Es wird immer enger für den US-Präsidenten: Ein hoch dekorierter Militäroffizier belastet Donald Trump schwer. Das Repräsentantenhaus stimmt über öffentliche Befragungen ab.

New York. Ein Gutteil der Ermittlungen rund um eine potenzielle Amtsenthebung Donald Trumps spielte sich bisher hinter verschlossenen Türen ab. Über Wochen war die Routine nahezu immer die gleiche: Diplomaten, Sicherheitsberater und Geheimdienstmitarbeiter wurden in Nebenräumen des Kongresses befragt, im Anschluss drangen einzelne Teile der Befragungen an die Öffentlichkeit.