Mit Gruseln und Parties durch den Vorabend von Allerheiligen

Ob am Friedhof, in Museen, im Prater, in den Kinos oder bei zahlreichen Partys: Heute wird Halloween gefeiert.

Wien. Vor Allerheiligen kommt die Nacht des Gruselns (und, bevor hier der Amerikanisierung- und Kommerz-Reflex kommt, Halloween – All Hallows' Eve, Aller Heiligen Abend – hat mit den Allerheiligen-Feierlichkeiten zu tun, stammt wohl aus dem Irland des 16. Jahrhundert, aus dem es dann in die USA und wieder nach Europa kam). Jedenfalls, die aktuellen Halloween-Traditionen bestehen heute auch hierzulande aus Gruseln, Verkleiden, Süßigkeiten-Sammeln – und, auch für Erwachsenere: Partys. Die traditionell größte Halloween-Party der Stadt, das Scaryfest, steht in der Ottakringer Brauerei auf dem Programm. Mit Grusel-Verkleidung (oder einfach so) gefeiert wird etwa auch im Fluc (nach Eigendefinition „Vienna's hardest Halloween-Party“), eine Rock-Party steht im Hardrock Cafe auf dem Programm, im WUK ist die offizielle Uni Halloween-Party, in der Pratersauna wird unter dem Motto „Welcome to Hell“ gefeiert, im Werk steht Tekno Okkulto auf dem Programm, im Club Schwarzenberg „The Nightmare“ – und die Liste wäre noch lang. Aber Achtung, wenn diese nach Mitternacht von strengen Kontrolloren unterbrochen werden, ist das kein Halloween-Grusel-Schreck. Ab Mitternacht gilt das Rauchverbot.