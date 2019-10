Neos wollen auch Parteiakademien untersuchen

In diese Akademien würden Millionen an Euro fließen.

Wien. Die FPÖ will mit ihrer am Freitag eingesetzten Untersuchungskommission geförderte parteinahe Vereine unter die Lupe nehmen. Die Neos sprachen sich am Mittwoch dafür aus, auch die Landesparteiakademien der Rathausfraktionen zum Untersuchungsgegenstand zu machen. Millionen an Euro würden hier hineinfließen. In ihrem U-Kommissionsantrag haben die Freiheitlichen beispielhaft Vereine angeführt, die aus ihrer Sicht SPÖ, ÖVP oder Grünen nahestehen. Neos-Klubobmann Christoph Wiederkehr will die Blauen allerdings nicht außen vor lassen.

Immerhin sei im Ibiza-Video ja ausführlich davon die Rede, wie man Parteispenden am Rechnungshof vorbeischleusen könne. Einen Weg, auch die FPÖ prüfen zu lassen, sehen die Neos über den Weg der Förderungen für Wiener Parteiakademien. Diese Subvention wurde Ende 2015 im Gemeinderat beschlossen.

Die SPÖ beispielsweise erhält laut Neos rund 3,5 Mio. Euro bis zum Ende der Legislaturperiode, die FPÖ drei Mio. Euro. „Wir wollen wissen: Welche Abgeordneten verdienen sich ein Körberlgeld mit Kursen? Welche Nebenkosten der Parteien werden hier abgerechnet?“, sagte Neos-Gemeinderat und Kommissionsersatzmitglied Thomas Weber.

Was die Parteien mit diesem Geld anfangen, liege nämlich insofern im Dunkeln, als sie vom Stadtrechnungshof nicht geprüft werden dürften, so die Kritik. Da die Akademien aber als Vereine aufgesetzt sind, seien sie vom – von der FPÖ beantragten – Untersuchungsgegenstand umfasst, zeigte sich Wiederkehr überzeugt. (APA)

