Von der Leyens schwere Geburt

Ursula von der Leyen, die designierte Präsidentin der Europäischen Kommission, wird frühestens am 1. Dezember Jean-Claude Juncker nachfolgen können.

Die designierte Chefin der Brüsseler Behörde hat endlich einen neuen Kandidaten aus Bukarest – und mit ihm einen politischen Krach in Rumänien am Hals.

Brüssel. Eigentlich hätte Ursula von der Leyen dieser Tage die letzten Details ihres Umzugs nach Brüssel finalisieren sollen – denn die Nachfolgerin von Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission sollte am morgigen Freitag ihr Büro im Brüsseler Bürokomplex Berlaymont beziehen. Doch daraus wird nichts – denn die ehemalige deutsche Verteidigungsministerin hat immer noch nicht ihr vollständiges Kommissarsteam beisammen. Wobei die Schuld an der Misere nicht primär bei von der Leyen selbst zu suchen ist, sondern beim Europaparlament und den Unionsmitgliedern.