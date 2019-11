Jetzt live: Hält Peter Hocheggers Teilgeständnis?

Floss Geld aus dem Buwog-Deal an Karl-Heinz Grasser (r. hinten)? Vorne: der Ex-Lobbyist Peter Hochegger am Landesgericht Wien (Archivbild)

Floss Geld aus dem Buwog-Deal an Karl-Heinz Grasser? Wem gehören die Konten „Walter“, „Karin“ und „Natalie“? Der Bankberater W. soll diese Fragen heute im Wiener Straflandesgericht beantworten. „Die Presse“ ist live dabei.

Es war ein Paukenschlag im Wiener Landesgericht für Strafsachen: Der in den Affären „Buwog“ und „Terminal Tower“ mitangeklagte frühere Lobbyist Peter Hochegger bekannte sich im Dezember 2017 teilschuldig. Und erklärte: Er wisse, dass der frühere FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger Gelder an den Immobilienmakler Ernst Karl Plech und den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser weitergeleitet habe - was die drei Genannten vehement zurückweisen. Eine wesentliche Rolle dabei soll der Bankberater W. gespielt haben - der heute, Dienstag, im Großen Schwurgerichtssaal von Richterin Marion Hohenecker einvernommen wird, die „Presse“ ist live dabei.

Der Liveticker zum Mitlesen:

