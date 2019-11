Trends am Friedhof: Digitalisierung und Natur

46 Friedhöfe mit einer Gesamfläche von über 5 Quadratkilometern gehören zur Friedhöfe Wien GmbH. Neben den klassischen Bestattungsmöglichkeiten wie Erd-, Urnengräbern und Grüften gibt es mittlerweile zwei Waldfriedhöfe am Wiener Zentralfriedhof, Familien- und Freundschaftsbäume am Zentralfriedhof Stammersdorf oder etwa Rasen- und Strauchgräber z.B. am Friedhof Feuerhalle Simmering.