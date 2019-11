Erste EM-Medaille für Österreich in der Sportakrobatik

Franziska Seiner und Eva Gasser, die Schwester von Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, holen in der Balance-Kür Bronze hinter Russland und Portugal.

Erstmals hat es eine EM-Medaille für Österreich in der Sportakrobatik gegeben. Franziska Seiner und Eva Gasser, die Schwester von Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, gewannen in Holon bei Tel Aviv in der Balance-Kür Bronze hinter Russland und Portugal. Gasser und Seiner treten noch im Mehrkampf und der Dynamik-Kür an.

"Ich bin so happy, dass es sich ausgegangen ist. Unsere erste EM - und dann gleich eine Medaille. Echt Wahnsinn", sagte die in Graz lebende Kärntnerin Gasser.

ÖFT-Bundesfachwartin Theresa Longin führt die rot-weiß-rote Sportakrobatik seit 2008: "Das ist der Start einer neuen Ära für uns, den jetzt weiß jeder, dass es möglich ist. Die ernsthafte und intensive Arbeit macht sich Schritt für Schritt bezahlt."

