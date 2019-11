Edmund de Waal: Meine Reisen nach Wien

Erinnerungen aus drei Wien-Reisen. Nun steht der Autor des „Hasen mit den Bernsteinaugen“ wieder im Innenhof des Palais Ephrussi, aus dem seine Familie nach dem „Anschluss“ vertrieben worden ist. Wenn Exil über mehrere Generationen weitergereicht wird.

Zehn Jahre ist es her, seit ich mein Manuskript an die Lektorinnen schickte, neun Jahre, seit ich im Innenhof des Palais Ephrussi stand. Gedränge, Reden, Leute in den Arkaden, Presse. Ich hatte mich nicht vorbereitet, man reichte mir ein Mikrofon, und ich versuchte darüber zu sprechen, warum ich dieses Buch geschrieben, diesen Weg eingeschlagen hatte, einem hauchdünnen Faden nach, den Spuren einer verlorenen Geschichte. Ich sagte, ich wartete nicht auf Restitution. Dass dieses Buch, dieser Abend ein Akt der Restitution sei, ein Zurückbringen von etwas, das geraubt worden war.