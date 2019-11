IS ernennt neuen Anführer, schwört Rache

Nachfolger al-Baghdadis soll Spaltung der Miliz verhindern.

Damaskus/Kairo. Der Anführer ist tot, es lebe der Anführer! Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Tod ihres bisherigen Anführers Abu Bakr al-Baghdadi bestätigt – und den Namen seines Nachfolgers bekanntgegeben: Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Beobachtern des IS ist dieser Name bisher nicht aufgefallen. Sie gehen davon aus, dass sich der IS nach dem Tod Baghdadis aufspalten könnte und es Hauptaufgabe des neuen Anführers sei, die Terrormiliz zusammenzuhalten.

In einer Audiobotschaft über den IS-Informationskanal al-Furkan machten sich die Extremisten über den „senilen, alten Mann“ Donald Trump lustig und drohten dem Westen und insbesondere den USA mit Vergeltung. Es könne für die „Ungläubigen und Abtrünnigen“ noch viel schlimmer kommen, als es unter der Führung al-Baghdadis gewesen sei. Die Botschaft des IS an den Westen sei, so interpretierte ein englischer Terrorismusexperte: „Denkt nur ja nicht, dass ihr das Projekt Islamischer Staat zerstört habt, nur weil ihr Abu Bakr al-Baghdadi und seinen Sprecher, Abu al-Hassan al-Muhadschir, getötet habt.“

Unterdessen zeigen sich US-Geheimdienstler, die das bei der Ausschaltung al-Baghdadis beschlagnahmte Material sichten und analysieren, höchst misstrauisch über die Rolle der Türkei gegenüber dem IS: Wie war es möglich, so fragen sie, dass al-Baghdadi ausgerechnet Unterschlupf in jener nordwestsyrischen Provinz finden konnte, die vom türkischen Militär und mit der Türkei verbündeten syrischen Milizen kontrolliert wird? (Reuters/Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)