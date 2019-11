Trumps Rückzug vom Rückzug

Rückkehr nach nur wenigen Wochen. Ein amerikanischer Militärkonvoi in Nordsyrien an der Grenze zur Türkei.

Das amerikanische Militär ist mit 900 Soldaten zurückgekehrt und hat die Ölquellen in Beschlag genommen.

Damaskus/Istanbul. Auf Weisung von Präsident Donald Trump begannen die US-Truppen vor einem Monat mit dem Rückzug aus Syrien – doch jetzt kehren sie in das Land zurück. Die US-Soldaten sollen nach der neuesten Kehrtwende in der Syrien-Politik Washingtons die Ölfelder des Bürgerkriegslandes bewachen. Ihre Rückkehr ist aber auch ein später Versuch, einen weiteren Machtzuwachs Russlands in Syrien zu verhindern und den Vormarsch der Türkei in der Region zu stoppen.