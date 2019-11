Amtsdeutsch aus den Unis verbannen

Die Amtssprache von Bescheiden zu verstehen ist oft eine Herausforderung – das gilt vielfach auch für die offizielle Kommunikation der Hochschulen. Eine Tagung war diesem Problem gewidmet.

Es sind nicht nur fachliche Fragen, die Studierenden das Leben schwer machen können. Auch in der Organisation des Studiums muss man fremde Begriffe erlernen: etwa „Voraussetzungskette“. In der offiziellen Kommunikation von Universitäten verbergen sich hinter diesem Begriff Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um sich zu Prüfungen oder Lehrveranstaltungen anmelden zu können. Ob man der Voraussetzungskette entspreche, werde auf U:space überprüft, heißt es auf der Website eines Departments der Uni Wien. U:space ist ein Serviceportal zur individuellen Studienorganisation, was man erfährt, wenn man den entsprechenden Link anklickt. Ähnliche Beispiele für Begriffe, die Studierende im hochschulbehördlichen Alltag ins Grübeln bringen, gibt es zuhauf, vom „monokratischen studienrechtlichen Organ erster Instanz“ bis zum „schweren Mangel“ bei der Durchführung von Prüfungen. Um diese und andere Hürden der universitären Kommunikation ging es vergangene Woche bei der Fachtagung „Hochschul(amts)sprache verständlicher machen“ in Graz, die von der Ombudsstelle für Studierende organisiert wurde.

Hilfe beim Ausdeutschen

Wenn wegen mangelnden Verständnisses von amtssprachlichen Wendungen tatsächlich Fristen versäumt oder Prüfungsleistungen nicht anerkannt würden, komme es manchmal zu Beschwerden, sagt Josef Leidenfrost, Leiter der Ombudsstelle. Und es seien mitnichten internationale, sondern eher heimische, durchaus des Deutschen mächtige Studierende, die sich beschwerten oder um Hilfe beim Ausdeutschen amtssprachlicher Bescheide ersuchten. Speziell Anschreiben, die auf Gesetzesstellen Bezug nehmen, seien meist holprig und daher schlicht konsumentenunfreundlich. „Wenn uns zum Beispiel bei Bescheiden der Studienbeihilfenbehörde gleich vier Studierende auf einmal schreiben, merkt man einfach den Amtsschimmel“, sagt Leidenfrost. Eine einfach umzusetzende Maßnahme zur Zähmung des besagten Amtsschimmels wären zum Beispiele Glossare, die öffentlich (nicht nur uniintern) einsehbar sein und regelmäßig serviciert werden sollten. „Manche Unis sagen, sie hätten solche Glossare. Und manche stellen Bescheide auch in Englisch aus, was für internationale Studierende wichtig ist. Andere berufen sich darauf, dass Deutsch die Amtssprache ist.“ Speziell für Studierende, die ein Studium mit Englisch als Unterrichtssprache belegen, sei es ein immer wiederkehrendes Problem, dass die amtssprachliche Kommunikation auf Deutsch erfolge.

Tradition der Kanzleisprache

Sprachkompetenz auf höchstem Niveau sei zwar an sich ein akademisches Grunderfordernis und müsse von Universitäten gefördert werden, richtete Oliver Vitouch, Rektor der Universität Klagenfurt und Präsident der Universitätenkonferenz Uniko, in einer Videobotschaft anlässlich der Tagung aus. Der andere Anspruch von Hochschulsprache sei jedoch Verständlichkeit. Wie diese beiden Aspekte zu vereinen seien, habe auch ihn als Kognitionspsychologen immer wieder beschäftigt. In puncto Verständlichkeit habe er jedenfalls gelernt, „dass das sprachwissenschaftliche Verständnis sogenannter Kanzleisprachen ein ganz anderes ist“, zumal „die Herrscherkanzleien in früheren Zeiten an der Kanonisierung und Standardisierung von Sprache stark beteiligt waren“.

Unterstützung bekam das Anliegen einer studierendenfreundlichen Amtssprache auch durch die Hochschulsektion des Wissenschaftsministeriums, deren Leiter Elmar Pichl die Hochschulverwaltung in die Pflicht nahm, sich nicht nur einer verständlichen Sprache zu bedienen, sondern auch digitale Möglichkeiten der Information – Internet und soziale Medien – zu nützen. „Womöglich macht das die Amtssprache dadurch weniger wirkmächtig, dafür aber wirkungsvoller“, meint Pichl.

Den vielfältigen Kommunikationskanälen soll auch eine der nächstjährigen Tagungen der Ombudsstelle für Studierende gewidmet werden. So manche kryptische Wendung, die nicht nur in Amtsbriefen, sondern etwa auch in E-Mails Studierende ins Grübeln bringt, soll dann zum Thema werden. „Inversionslöcher“ nennt Leidenfrost solche Situationen. „Es liegt ein Nebel darüber, und man ahnt zwar, was sich darunter verbirgt, weiß es aber nicht genau“.

Positivbeispiele präsentiert

Die Fachtagung sollte ein Beitrag dazu sein, diese Nebel des hochschulischen Soziolekts zu lichten. Graz dürfte dafür der ideal passende Ort gewesen sein. Schließlich wurde vom Land Steiermark bereits vor zwei Jahren ein Reformprozess zur besseren Verständlichkeit von Verwaltungssprache eingeleitet, dem sich auch die drei steirischen Universitäten – Karl-Franzens-Universität Graz, TU Graz und Kunstuniversität Graz – anschlossen. Bei der Tagung präsentierten Vertreter dieser Universitäten Beispiele guter (also vereinfachender) Praxis.

So stellt die Uni Graz komplexe Inhalte für internationale Studierende im Internet auch in leicht verständlicher Sprache zur Verfügung und kennzeichnet sie mit dem LL-Logo. „LL“ steht für „Leicht lesen“. Wer das Logo anklickt, erhält die entsprechenden Auskünfte (etwa zu Zulassung, Qualifikationsnachweisen oder Studienbeiträgen) in einfachem Deutsch auf A2-Niveau, verlinkt mit englischsprachigen Informationen.

Und wen die Frage bis jetzt quält: „ein monokratisches studienrechtliches Organ erster Instanz“ ist eine Stelle, die Zeugnisse und Bescheide über Anrechnungen oder akademische Grade ausstellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)