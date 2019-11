Hauptgewinner der Lohnrunde ist der Fiskus

Die Abgabenlast steigt schneller als der Lohn.

Wien. Am Ende hat man sich in der Mitte getroffen: Die Metaller erhalten um 2,6 bis 2,8 Prozent mehr Lohn, aber nicht die 4,5 Prozent, die sich die Gewerkschaft gewünscht hat. Der Mindestlohn steigt auf 2000 Euro brutto. Darauf einigten sich die Verhandler in der Nacht auf Dienstag. Aber nur ein Teil der Lohnerhöhung kommt bei den Beschäftigten an. Denn wie bei jeder Lohnrunde nascht der Staat auch diesmal kräftig mit.

Wie kräftig, das zeigen aktuelle Berechnungen der Agenda Austria. Ein durchschnittlicher Arbeiter in der Metallbranche verdient laut der Denkfabrik 2723 Euro brutto im Monat. Nach der beschlossenen Lohnerhöhung wird er allerdings lediglich 2,2 Prozent mehr netto auf dem Gehaltszettel sehen. Seine Steuer- und Abgabenleistung wird sich dagegen um 3,3 Prozent erhöhen.

Kalte Progression schlägt zu

„Hauptgewinner bei den Lohnverhandlungen sind also das Finanzministerium und die Sozialversicherungen. Das ist absurd. Die Gewerkschaft verhandelt schließlich nicht für den Staat die Löhne, sondern für die Arbeitnehmer“, sagt Franz Schellhorn, Leiter der Agenda Austria.

Grund dafür ist die kalte Progression. Durch die schleichende Steuererhöhung nimmt die Steuerbelastung bei jeder Lohnerhöhung überproportional zu. Ein schönes Körberlgeld für den Fiskus – weniger schön für die Arbeitnehmer. Allein im Jahr 2018 habe die kalte Progression den Durchschnittsmetaller rund 250 Euro gekostet, seit der Steuerreform im Jahr 2016 waren es sogar 450 Euro, so die Ökonomen der Agenda Austria. (hie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)