Gewerkschaften fürchten Jobabbau durch Autofusion

Durch die Fusion von Peugeot und Fiat Chrysler entsteht ein Konzern mit 400.000 Mitarbeitern. Ob sie alle bleiben können?

Wien. Nun dürfte sie doch noch klappen: Die Fusion des italo-amerikanischen Autokonzerns Fiat Chrysler (FCA) mit dem französischen Rivalen Peugeot (PSA). Beide Unternehmen verkündeten am Donnerstag, zum viertgrößten Hersteller der Welt aufsteigen zu wollen. Die Aufsichtsgremien streben einen Konzern an, der jeweils zur Hälfte den Anteilseignern von FCA und PSA gehört.

FCA, vor fünf Jahren erst durch die Übernahme des US-Herstellers Chrysler entstanden, war schon länger auf Partnersuche. Der Druck dazu erhöhte sich wegen der weltweit schärferen Klimaschutzvorschriften. Um diese zu erfüllen, stellen die Unternehmen auf Elektroautos um. Hier kann FCA von der Technik der Franzosen profitieren, die auf diesem Feld schon weiter sind und auch Opel beim Umschwung zur Elektromobilität anschieben.

Nicht alle Standorte ausgelastet

Auch wenn die Freude über die Fusion nun groß sein mag, die Gewerkschaften zeigen sich bereits alarmiert. Denn die Fusion soll über mehrere Jahre Kosteneinsparungen von 3,7 Mrd. Euro bringen. Diese sollen vor allem durch Größenvorteile im Einkauf und mehr Effizienz durch einheitliche Fahrzeugplattformen erreicht werden. „Die Synergieschätzung beruht nicht auf Werksschließungen“, stellten die Unternehmen zwar klar. Analysten glauben das aber nicht ganz. Ihrer Meinung nach dürften sehr wohl Standorte in Europa unter Druck geraten. Unter anderem deshalb, weil sie teilweise nicht ausgelastet sind.

Nach einem Zusammenschluss käme der neue Konzern auf mehr als 400.000 Beschäftigte und Hunderte Fabriken weltweit. Die französische Gewerkschaft CGT und die italienische FIOM-CGIL vereinbarten eine Kooperation mit dem Ziel, Produktionskapazitäten sowie Forschung und Entwicklung des neuen Autogiganten in Europa zu halten. Die beiden Gewerkschaften bezeichneten es zudem als „inakzeptabel“, dass die Konzerne Gespräche führten, ohne Arbeitnehmer und deren Vertretungen hinzuzuziehen.

Das neue Unternehmen soll von PSA-Chef Carlos Tavares geleitet werden. Bei der französischen Gewerkschaft ist man damit nur bedingt zufrieden. Dem Portugiesen wird nachgesagt, immer die gleiche Linie zu verfolgen, die daraus bestünde, Arbeitsplätze abzubauen und die Produktivität zu steigern. Auch Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen bezeichnet Tavares als starken Restrukturierer.

Ohne Tavares wären die Pläne für eine Fusion von PSA und Fiat Chrysler wohl nie so weit vorangetrieben worden. Er war es auch, der maßgeblich für die Sanierung von Opel verantwortlich war, das nun eine von vielen Marken (Fiat, Jeep, Chrysler, Alfa Romeo etc.) werden soll. Peugeot kaufte Opel und Vauxhall im Jahr 2017 dem amerikanischen Autokonzern GM ab. Tavares sorgte dafür, dass Opel nach 18 Jahren wieder schwarze Zahlen schrieb. Unter GM hatten Opel und Vauxhall mehr als 20 Mrd. Euro an Verlusten angehäuft.

Opel-Werk in Wien gefährdet?

Dudenhöffer sieht nach der Fusion vor allem negative Folgen für Opel, die auch Auswirkungen auf Österreich haben könnten. Opel betreibt in Wien-Aspern eine Getriebe- und Motorenfabrik. Im Frühjahr wurde dort bereits ein Jobabbau angekündigt: Rund 400 der in Summe knapp 1200 Arbeitsplätze wurden gestrichen.

Doch nicht nur die Arbeitnehmervertreter sind wachsam: Neben den Regierungen von Frankreich und Italien erklärten auch die Opel-Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz, mit Argusaugen auf die Jobs zu achten. (ag./nst)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)