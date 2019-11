Gastarbeiter erzählen in Schulen

In dem neuen Workshop-Angebot „Wiener Lebensgeschichten“ besuchen ehemalige sogenannte Gastarbeiter Schulen in Wien und erzählen aus ihrem Leben.

Wien. Die Stadt Wien startet ein neues Workshop-Angebot für Schulen – in den „Wiener Lebensgeschichten“ erzählen ehemalige sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien aus ihrem Leben und sollen damit Schüler dazu anregen, sich mit der jüngeren Wiener Geschichte auseinanderzusetzen.

„Ich wollte eigentlich nur meinen Vater in Wien besuchen“, erzählt beispielsweise Niko Mijatovic in der Neuen Mittelschule Absberggasse. Der Pensionist reiste im Mai 1971 aus seiner Heimatstadt Brčko im heutigen Bosnien und Herzegowina für einen Besuch nach Wien und entschloss sich zu bleiben. Die österreichische Wirtschaft brauchte damals dringend Arbeitskräfte. „Eine Arbeit zu finden war kein Problem. Oft bekam man gleich nach der Ankunft auf dem damaligen Südbahnhof mehrere Jobangebote“, sagt Mijatovic. „Viel schwieriger war es, eine Unterkunft zu finden. Anfangs lebten wir zu viert in einem 30-m?-Zimmer, Wasser und Klo waren auf dem Gang.“

Anwerbe-Abkommen

Zuvor hatte Österreich mit der Türkei (1964) und Ex-Jugoslawien (1966) Verträge zur Anwerbung von Arbeitskräften abgeschlossen – den sogenannten Gastarbeitern, die einige Jahre in Österreich arbeiten und dann in ihre Heimatländer zurückkehren sollten. Zehntausende Menschen, die sich damals anwerben ließen und Wien mit aufgebaut haben, blieben in Österreich und sind heute Pensionisten. „Ohne die Leistungen der zugewanderten Wienerinnen und Wiener wäre ein Wien, wie wir es heute kennen, nicht möglich gewesen“, sagt Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ).

Wiener Schulen können den Workshop kostenlos über den Wiener BildungsHub (www.bildungshub.wien) buchen. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)