"Befremdlich": Ärztekammer kritisiert Ministerin

(c) APA (HARALD SCHNEIDER)

Im Konflikt um die Liberalisierung des Apothekengesetzes spricht sich Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl für den Status quo aus. Für die Ärztekammer eine „befremdliche“ Haltung.

Wien. Der seit Wochen anhaltende Streit zwischen Ärzten und Apothekern um Hausapotheken im ländlichen Raum geht in die nächste Runde. Nachdem Gesundheitsministerin Brigitte Zarfl in einem Interview sagte, in dieser Angelegenheit wenig Änderungsbedarf zu sehen, wird sie nun von Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart kritisiert. Zarfls Aussage habe ihn „erstaunt“, sagt Steinhart, gleichzeitig auch Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte.