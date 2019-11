Unesco-Preis für Wien

Beim Internationalen Tag der Städte wurde die Wohnbaupolitik der Stadt ausgezeichnet.

Wien. Wien wurde beim Internationalen Tag der Städte („World Day of Cities“) am 31. Oktober von der Unesco und Netexplo, einem Unternehmen im Bereich der Zukunfts- und Innovationsforschung, für seine „innovative, intelligente, vernetzte und ausdrücklich nachhaltige“ Wohnbaupolitik ausgezeichnet. Das gab das Rathaus am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Bei der Entscheidung der Jury wurden demnach vor allem die jeweiligen Antworten der Städte auf die Frage, wie das Bevölkerungswachstum im Einklang mit dem Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner gesteuert werden kann, bewertet.

Neben Wien wurden unter anderem Shenzhen in China für seine Fortschritte im öffentlichen Verkehr prämiert, Dakar im Senegal für seine Initiativen im Bildungswesen, Singapur für sein Null-Karbon-Ziel und Tallinn in Estland für seine „digitale Transformation“.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) freut sich über „eine weitere hochrangige, internationale Auszeichnung“. Überreicht werden die Preise im März 2019 beim Smart Cities Accelerator Forum in Paris. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)