Filme, in denen man nicht alles verstehen muss

Was passiert im Wald? In Angela Schanelecs Filmen bleibt vieles offen.

Eine Werkschau gilt heuer dem filigranen Schaffen der deutschen Empfindungsfilmerin Angela Schanelec. Ihr preisgekröntes Drama „Ich war zuhause, aber . . .“ startet nächste Woche in den heimischen Kinos. Eine Bedienungsanleitung.

Der Hase hopst über das Feld. Der Hund hetzt hinterher. Plötzlich bremst der Hase ab. An einen Felsvorsprung geklammert hält er inne, gebannt vom Anblick eines nebeligen Tals. Sein Häscher lässt auf sich warten. War die Verfolgung bloße Einbildung? Schnitt. Ein Esel trapst in einen kargen Raum. Der Hund nagt an pelzigem Fleisch. Ist es die Beute von vorhin? Gelangweilt schleicht er zum Fenster. Legt sich neben den Esel. Schläft. Träumt.