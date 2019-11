Handke wird in seinem Lieblingsland Serbien geliebt und kaum gelesen

(c) REUTERS (Christian Hartmann)

Während ihn in Serbien Minister mit Lobeshymnen überschütten, werden Handkes Bücher kaum verlegt, auch an den Theatern ist er nicht präsent.

Mit Journalisten, die ihm lästige Fragen über seine Anmerkungen zu den Jugoslawienkriegen stellen, mag Handke nicht mehr sprechen. Doch Besucher aus seinem erklärten Lieblingsland trifft er gern. So ließ er sich kürzlich mit Serbiens Kulturminister Vladan Vukosavljević und dem bosnisch-serbischen Regisseur Emir Kusturica in einem Pariser Restaurant fotografieren und mit Komplimenten überhäufen. Über den „verdienten Preis“ für den Schriftsteller, der Serbien „während der schweren Jahre unterstützt“ habe, freue sich das ganze Land, so der Minister. Sein „großer Freund“ Handke habe ihn gebeten, auch Bosniens Serbenführer Milorad Dodik zu grüßen, dessen Wirken er „sehr zu schätzen“ wisse, berichtete Kusturica.