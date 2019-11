Wien Modern, mit Spinnen und Knallkörpern

Wien Modern zum Thema Wachstum hat begonnen: mit aktuellen Werken von Clara Iannotta und Agata Zubel, einem Berio-Klassiker, einer isländischen Rarität – und einer starr rauschenden Uraufführung.

Vulkanausbruch, Häutung einer Spinne, Feuerwerk: Das Eröffnungskonzert von Wien Modern 2019 bewies im Konzerthaus, dass die mehr oder minder lautmalerische Nachahmung von Naturereignissen noch nicht ausgedient hatte. Und dass dabei keineswegs nur freundlicher Allerweltsapplaus zu erleben war, sondern neben viel Begeisterung auch Widerspruch, sollte man sogar dankbar zur Kenntnis nehmen, ist uns doch im Konzertsaal eine lebendige Kultur des Skandals schon weitgehend abhandengekommen.

„Wachstum“ hat Bernhard Günther als künstlerischer Leiter dem Festival heuer als Motto gegeben, noch bis 30. 11. rücken dabei allerlei Maximalismen und Minimalismen der jüngeren Musik ins Zentrum, also auch Kürzest- oder Riesenkompositionen. Zum Finale der insgesamt spannenden Eröffnung mit dem famosen ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der neuen Chefin Marin Alsop war ein solches Monster zu erleben, nicht zuletzt dank enormer Schlagzeugbeihilfe angeblich eines der lautesten Stücke der Geschichte: Jón Leifs schilderte in „Hekla“ den von ihm 1947/48 miterlebten Ausbruch des gleichnamigen isländischen Vulkans. Trotz allmählichem Crescendo, rhythmischem Hickhack über brodelnd glissandierendem Blech und Sirenengeheul stellte sich keine Katharsis ein – weil im Schlussteil mit Chorbeteiligung die Natur überraschend tonal zu wüten beliebt und die Aschewolken den Himmel über Hollywood erreichen.

Belangloses hinter dem Rauschvorhang

Ein paar Buhrufe setzte es für Peter Ablingers Novität „4 WEISS“: vier Stücke zu vier Minuten, vielleicht inspiriert von den grauen Übermalungen Gerhard Richters. Hinter dem Fortissimo eines „weißen Rauschens“ (darin sind alle Frequenzen gleichmäßig enthalten) spielt das Streichorchester ruhige Belanglosigkeiten, die man hinter dem Rauschvorhang mit Mühe zu erlauschen hat. Man fühlt sich an den letzten großen Auftritt des Mynheer Peeperkorn in Thomas Manns „Zauberberg“ erinnert: Dieser Mann der großen Gebärden schwingt vor dem tosenden „Höllenspektakel“ fantastische Reden, die durch den Lärm niemand verstehen kann. Mehr Kunst, weniger Konzept, wollte man rufen – und mehr Abwechslung: Für die Starre des Rauschens und die Austauschbarkeit des Verdeckten waren 16 Minuten zu lang.

Spannungsreicher „Moult“ Clara Iannottas: Inspiriert von sich häutenden Spinnen wechseln Geräuschzustände und fließen im besten Sinn unheimlich anmutende Klangflächen ineinander, unterfüttert von Zuspielungen aus neun Kassettenrekordern und garniert mit Klangeffekten, die zu Halloween gepasst haben. Agata Zubel brennt in „Fireworks“ pittoresk lautmalerisch alles ab, was zwischen Rohrkrepierern, Lichtblumen und Pulvergestank zu erleben ist. Dazu ein Klassiker, Luciano Berios „Sinfonia“. Die hört man nicht alle Tage so kompakt und wie aus einem Guss, wobei Alsop im dritten Satz die Grundschicht, Mahlers „Fischpredigt-Scherzo“, zurückdrängte, zugunsten all der anderen durcheinanderpurzelnden, kühn montierten Zitate in Wort und Ton: eine spannende Deutung für Fortgeschrittene, souverän veredelt durch die virtuos singenden und sprechenden „Swingles“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.11.2019)